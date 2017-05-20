T貓盃全國資安競賽 空軍航技學院奪特優

空軍航空技術學院參加2017 T貓盃全國資安基礎實務能力競賽，成績亮眼。(校方提供)

空軍航空技術學院參加2017 T貓盃全國資安基礎實務能力競賽，與來自全國知名大專校院隊伍同場競技，從79隊127位脫穎而出囊括特優、佳作等獎項，成績亮眼。

這項由資通安全研究與教育中心TWISC指導、成大資通安全研究與教學中心主辦的全國資安競賽，日前在成功大學舉行，競賽分為初賽及複賽兩個階段，初賽競技考驗各隊基本相關資安基礎知識，以選擇題方式進行，79隊經過初賽篩選後入圍28隊進入複賽，其中複賽以實務操作搶旗方式進行競技。

空軍航技學院航空通電系老師壽鶴年，帶領航空通電系學生參賽，在高手雲集的競賽隊伍中脫穎而出，一共囊括特優1組及佳作2組。

空軍航空技術學院校長、少將陳篤敢表示，他很鼓勵學生參加校外競賽，透過全國性的專業競賽，除了讓學生累積自信心，並培養學習精神與克服困難的毅力，發揮軍校生精實訓練及勇猛頑強不服輸的專業精神，展現系科特色；期盼師生更上一層樓，積極拓展國內外相關專業競賽範圍，與國內外各校好手一較高下，為校爭取更佳成績與榮譽。

(中時)