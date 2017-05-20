國民黨主席選舉 吳敦義在嘉義縣拿下過半票數
國民黨黨主席選舉，嘉義縣18個投開票所票數已全部開出，選舉人數為9063人，投票數5070張、投票率為55.94％，比原先縣黨部所預期的7成低出許多，而各候選人依號次得票數分別為洪秀柱897票、韓國瑜198票、潘維剛19票、郝龍斌524票、詹啟賢391票、吳敦義3007票，換算得票率則為洪秀柱17.81％、韓國瑜3.93％、潘維剛0.38％、郝龍斌10.41％、詹啟賢7.76％、吳敦義得票率59.71％，吳敦義在嘉縣以過半票數，遙遙領先洪秀柱的897票。
至於黨代表部分為同額競選，名單為第1選區，林四川、陳信雄、詹琬蓁、黃寶珍、林淑勉、詹朋樺；第2選區，劉育良、黃邱灑容、許建城、黃啟軒、林于玲、簡嘉億、李伊敦；第3選區，洪雪玲、陳煌裕、郭應昆、吳思蓉、蔡宗仁、陳信文；第4選區，黃福祿、黃淑櫻、陳蕙芩、邱致諭、姜俊豪、林江釧 、吳振名；第5選區，蕭惠薰 、蔡崇福、陳英仕；第6選區，巫宗憲、邱銀海、詹黃素蓮、曾南彥、黃國明、盧秀美、傅梓豪、陳明利。
(中時)
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