小丸子姊姊最愛男星 62歲西城秀樹現在長這樣
日本資深男神西城秀樹，年輕時帥氣風靡全亞洲，連知名卡通人物小丸子姊姊也拜倒在他的西裝褲下，天王哈林更翻唱過其成名曲《Y.M.C.A.》。現年62歲的西城秀樹，在歷經2次中風後，日前現身中居正廣節目與睽違30年未見的老友芳村真理相見歡，保持不錯的身材更獲芳村真理大讚完全沒肚子。
西城秀樹曾在2003、2013年2度中風，甚至留下右半邊麻痺的後遺症，不過他並未放棄舞台，忍痛拚命復健，於去年再次站上舞台演唱金曲《Y.M.C.A.》，不放棄的精神令台下粉絲感動不已。
然而日前中居正廣更在節目上邀請他與30年不見的82歲女星芳村真理相見歡，芳村真理更大讚西村秀樹沒肚子，一點都不像是62歲身材，還打趣問對方是否有戴假髮，立刻被西村秀樹否認。
(中時電子報)
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