領隊法國遭搶 台中真善美旅行團：團員無財損
台中的真善美旅行團傳在法國遭搶！真善美國際旅行社總經理郭逸豪20日表示，法瑞旅遊團全團旅客18人，在當地18日上午從里昂飯店大廳等候離開，領隊在門口時協助搬運行李，2、3人突然強扯領隊隨身包包逃逸，內有公司餐費及零用金等約近2萬歐元，折合約台幣68萬元，所幸，旅客都無人身安全或財務損失。
據了解，遇搶的真善美旅行社法瑞11天旅行團的旅客有18人，16日從台灣出發，預計26日返台。郭逸豪今天在位於中市台灣大道三段的真善美國際旅行社受訪表示，事件未波及旅客人身安全及財物損失，報案後，即繼續後續行程。
郭逸豪指出，旅行團在17日入住里昂飯店，18日早上8時許，旅客全部在大廳等帶出發，由領隊在飯店門口協助司機將大型行李搬上遊覽車，突然有2、3名歹徒直接瞬間扯下領隊的隨身包包，動作熟稔迅速，在短短3秒鐘內就逃逸無蹤，當領隊回過神來，已經不見歹徒身影。
郭逸豪表示，領隊隨身包包內有公司的餐費及零用金約1900多歐元（折合約台幣68萬元），還有領隊個人攜帶的現金及信用卡。所幸，旅客全部都在大廳並未受驚嚇，也無人身及財物的損失。
郭逸豪表示，根據回報，旅遊團透過飯店協助向當地警方報案，事後，即再持續後續行程。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。