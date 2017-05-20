領隊法國遭搶 台中真善美旅行團：團員無財損

位於台中的真善美旅行社，傳出旅行團在法國時，領隊的隨身包包遭歹徒強扯搶劫。（陳淑芬攝）

台中的真善美旅行團傳在法國遭搶！真善美國際旅行社總經理郭逸豪20日表示，法瑞旅遊團全團旅客18人，在當地18日上午從里昂飯店大廳等候離開，領隊在門口時協助搬運行李，2、3人突然強扯領隊隨身包包逃逸，內有公司餐費及零用金等約近2萬歐元，折合約台幣68萬元，所幸，旅客都無人身安全或財務損失。

據了解，遇搶的真善美旅行社法瑞11天旅行團的旅客有18人，16日從台灣出發，預計26日返台。郭逸豪今天在位於中市台灣大道三段的真善美國際旅行社受訪表示，事件未波及旅客人身安全及財物損失，報案後，即繼續後續行程。

郭逸豪指出，旅行團在17日入住里昂飯店，18日早上8時許，旅客全部在大廳等帶出發，由領隊在飯店門口協助司機將大型行李搬上遊覽車，突然有2、3名歹徒直接瞬間扯下領隊的隨身包包，動作熟稔迅速，在短短3秒鐘內就逃逸無蹤，當領隊回過神來，已經不見歹徒身影。

郭逸豪表示，領隊隨身包包內有公司的餐費及零用金約1900多歐元（折合約台幣68萬元），還有領隊個人攜帶的現金及信用卡。所幸，旅客全部都在大廳並未受驚嚇，也無人身及財物的損失。

郭逸豪表示，根據回報，旅遊團透過飯店協助向當地警方報案，事後，即再持續後續行程。

(中時)