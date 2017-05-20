基隆國中會考第1天 發生3件違規

國中教育會考今天進行第1天考程，基隆考區共有3737位考生應考。早上考社會及數學2科，缺考人數各為35人，下午考國文及寫作測驗，缺考人數則分別為41及55人，統計今天到考率約近98.53℅。整體考場秩序大致良好，計3件手機鬧鐘響鈴等違規情事發生。

基隆考區今年考場設置學校及應考人數分別為基隆女中1334人、基隆高中1238人及基隆海事1165人，共有96間一般試場，含6間特殊試場，特殊試場皆設在基隆高中。因應天氣悶熱，考場每間試場皆開放冷氣，如無法吹冷氣，考生也可以申請在非冷氣試場應試。

教育處副處長陳淑貞及課程科長吳雨潔早上也到各考場試務中心，向各校校長、工作人員及監試人員致意，同時也到各國中學校考生服務區為學生加油打氣。各考場一早即可見到許多家長陪考，國中各校更由校長、主任和老師們帶領學生志工一起為考生服務，氣氛熱絡。

明日考試第2天上午則進行自然科及英語科2科考試，其中英語分為閱讀及聽力測驗，分兩節考試，中間休息半小時，聽力測驗將嚴格控管進場時間，試題開始播放後，即不得入場，也不得提前離場。

今年會考成績單預計於6月9日寄發，同時開放網路成績查詢；申請複查成績訂於6月10日至11日2天。

(中時)