陷入生涯低潮 林智平盼心情放鬆點
Lamigo桃猿3壘手林智平，本季至今打擊表現平平，打擊率僅1成22，日前還陷入連7場、29打席無安打的大低潮，林智平說，自己也嚇一跳，沒有想到有這麼久。
林智平去年球季，擊出生涯最單季多的128支安打，打擊率3成65，今年球季卻判若兩人，打擊率至今不到2成，也讓林智平相當困擾。
林智平指出，其實自己動作上沒有什麼太大改變，不過不管練習就還是比賽，拿起球棒時，肩膀總是感到緊緊的，沒辦法放輕鬆。
日前陷入低潮，直到昨役代打上場，擊出二壘安打，結束安打荒，林智平表示，其實昨天那一支二壘安打，感覺有找到感覺，但下一個打席，感覺又跑掉了。
今年球季初，因為談約不順，讓林智平缺席熱身賽，他談到，當時的確有受到影響，沒有這麼融入在春訓當中，可能也成為現階段還未找到感覺的原因之一。
林智平談到，現階段就是想盡辦法，讓自己放輕鬆，之前客座打擊教練貝茲提醒過，就算遇到低潮心情也不能有太大的起伏，這就是自己今年必須學習改變的。
(中時電子報)
關鍵字：林智平
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