恆春南門護理之家大火 負責人：想不透為何會起火
屏東恆春南門護理之家火警造成4死55傷，祝融過後，89名住民20日陸續返回安置。警方調閱當夜監視器，起火點208房當夜只有看護人員進出，初步排除外人涉案可能。南門負責人黃明典表示，想不透為何會起火，真的很想知道起火原因。
警方調查，208房內6人平日相處並無問題，其中逃出的葉茂吉較不喜歡和別人講話，死亡的黃順忠則較樂天，喜歡和人互動。詢問當時負責送早餐的菲律賓籍照護員，她說4點多送早餐進房時，6人都還在睡覺，將6人喚醒吃早餐、餵食，離開前房內也無任何異狀。
房內6人只有葉茂吉和黃輝顯有抽菸習慣，不過南門表示，香菸和打火機都有管制，由照護員保管，院生如果想要抽菸，必須向照護員拿，再到室外抽。雖說如此，院生如果偷藏，因不能隨便搜身，也很難防範。
負責人黃明典表示，當初打造南門之家時完全以高標準，在法令未要求加裝防火閘門時就已經加裝，室內建材也都是使用防焰材質，「真的不知道為何會起火，我也很想知道原因。」現在只能等待消防人員調查。
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(中時)
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