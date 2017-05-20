春祭台灣兵暨許昭榮紀念音樂會 祈願和平
高雄市歷史博物館群裡，全台唯一紀念台灣兵的主題館「戰爭與和平紀念公園主題館」，20日舉行「轉型‧正義-春祭臺灣兵暨許昭榮紀念音樂會」，帶領民眾回顧台灣兵的歷史，反思戰爭帶來的傷害並祈願和平的普世價值。
台灣兵代表林余立、黃金島、林才壽、蔡萬湖、魏祺峰、游信智，與曾經做為台籍日軍看護婦廖淑霞、日本和田健一郎議員皆親臨現場，並由高雄市關懷台籍老兵文化協會理事長吳祝榮代表頌禱祭文。老兵代表感謝政府正視台灣兵的歷史故事，讓更多人瞭解這段鮮為人知的過去。
文化局長尹立表示，感謝各位老兵為臺灣的犧牲與奉獻，經過高史博與高雄市關懷台籍老兵文化協會多年的努力，為老兵留下了珍貴的紀錄，讓臺灣社會看見這段歷史。
高雄市關懷台籍老兵文化協會常務理事江仲驊表示，感謝政府的努力，讓更多人關心台灣老兵，祈禱台灣和平與進步。
「轉型‧正義-春祭臺灣兵暨許昭榮紀念音樂會」，表演團體揉合老將與新銳，長期關懷社會運動的臺灣民謠爵士樂團、阿美族文化傳承者陳珊珊、許昭榮先生外孫女長笛家洪萃嶷、第26屆金曲獎最佳客語專輯與最佳演唱人獎入圍者黃瑋傑、本土歌謠創作者王明哲，透過優音雅樂傳達對於歷史、社會、人權的關懷。
(中時)
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