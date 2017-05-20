520就職一周年 小英祖厝遊客稀落
蔡英文總統就識1周年，位於屏東楓港的祖厝遊客並不多，稀稀落落。鄰居說，遊客人數和剛就職時差很多，以前有很多團客搭遊覽車來參觀，現在只剩下零星散客。也有人表示，這一年來小英執政有許多問題，才會導致人氣快速消失。
蔡英文當選總統後，楓港祖厝立刻成為熱門景點，參觀人潮不斷，縣府還特地畫設停車場，楓港老街內也設立觀光指示牌，因應龐大人車潮。但過了一年後祖厝人氣已消退，520就職周年當天正逢假日，但遊客數仍不多，附近商家也多未開店。
祖厝內導覽人員表示，還是陸續有遊客來參觀，只是和一年前相比，人潮真的少很多，附近也有店家已經關門。她說，小英總統執政遇到很多問題，加上一些政策像是一例一休等不得民心，才會導致人氣下滑。
也有楓港鄉親表示，當初對蔡英文有很大期待，但一年來的施政讓人很失望，有些施政的輕重緩急未拿捏好，該做的未做，不該做的卻急著做。祖厝的人氣消退也是預期中的事，像之前阿扁老家和馬奮館都一樣，畢竟執政一定會有包袱。
(中時)
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