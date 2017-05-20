蔗總4下換投時機太慢大失血？獅前5局3比10落後象

中信兄弟開路先鋒張正偉，前五局4打席擊出3支安打。(資料照 鄭任南攝)

中信兄弟今(20)在洲際主場迎戰統一獅，前3局3比3平手情況下，4局下利用對方守備失誤與先發投手福瑞多放火，瘋狂攻下6分，前5局結束10比3領先。

統一獅洋投福瑞多四局下放火狂失6分。(圖：取材CPBL官網)

獅隊此役派出之前4連敗福瑞多掛帥，象隊則由本土王牌鄭凱文先發，2人前3局都失3分，戰成不分上下，不料4局下戰況風雲變色。

福瑞多此局面對9位打者被擊出6支安打，加上二壘手1次守備失誤，以及自己各1次暴投與保送，狂失6分後退場，直到後援投手陳育軒解決2位打者，才止血沒再失分。

福瑞多這局先被前3位打者蘇緯達、周思齊與潘萣翔連敲3支安打攻佔滿壘，隨後鄭達鴻打擊時發生暴投，接著二壘手守備失誤，失2分後，再被王勝偉擊出帶有打點安打，此時投球狀況明顯不穩，但獅隊教頭黃甘霖卻讓他繼續投，造成後來再失3分，以3比9落後，蔗總此局換投時機值得商榷。

福瑞多成了主投3.1局雖送出7K，卻被擊出10支安打，失9分，責分7分，退場時為敗投候選人，難逃5連敗命運。

(中時電子報)