蔗總4下換投時機太慢大失血？獅前5局3比10落後象
中信兄弟今(20)在洲際主場迎戰統一獅，前3局3比3平手情況下，4局下利用對方守備失誤與先發投手福瑞多放火，瘋狂攻下6分，前5局結束10比3領先。
獅隊此役派出之前4連敗福瑞多掛帥，象隊則由本土王牌鄭凱文先發，2人前3局都失3分，戰成不分上下，不料4局下戰況風雲變色。
福瑞多此局面對9位打者被擊出6支安打，加上二壘手1次守備失誤，以及自己各1次暴投與保送，狂失6分後退場，直到後援投手陳育軒解決2位打者，才止血沒再失分。
福瑞多這局先被前3位打者蘇緯達、周思齊與潘萣翔連敲3支安打攻佔滿壘，隨後鄭達鴻打擊時發生暴投，接著二壘手守備失誤，失2分後，再被王勝偉擊出帶有打點安打，此時投球狀況明顯不穩，但獅隊教頭黃甘霖卻讓他繼續投，造成後來再失3分，以3比9落後，蔗總此局換投時機值得商榷。
福瑞多成了主投3.1局雖送出7K，卻被擊出10支安打，失9分，責分7分，退場時為敗投候選人，難逃5連敗命運。
(中時電子報)
關鍵字：安打
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。