國中教育會考高雄考區 首日37件違規

承辦今年會考試務的高雄中學校長謝文斌（右）陪同教育局副局長黃盟惠等人，巡視考場，向陪考的師長們致意打氣。（李義攝）

106年國中教育會考，高雄考區有37件違規事件，多數為提早翻閱試題本、攜帶非應試用品入場等。另有1名考生因免疫系統異常應試前夕住院，由試務中心派員到病房監考。

高雄試務中心表示，考生曾在加護病房治療，雖然已經出院，但病情隨時可能變化，因而啟動應變機制，病情穩定在考場應試，若住院經醫師評估仍可考試，就由醫院提供單人病房供考生應試。

昨由監考人員把彌封好的各科試卷，依考時間序，先後送到醫院開封後供考生應試，考完再送回試務中心，再換下一科。

20日各考科缺考及違規有社會科219人缺考10件違規、數學243人9件、國文248人6件、寫作328人12件。

違規事件多數為提早翻閱試題本、攜帶非應試用品入場，以及電子用品放置試場前後方時，於考試時間內發出聲響，另有考生在答案卡填寫姓名，該科不予記分。

今年參加國中教育會考的考生人數計27,067人，個別報名考生161人，身心障礙考生945人，申請特殊服務需求學生126人。

多數學生選擇在冷氣教室應考，高雄昨氣溫舒適，下午還飄起細雨，陪考的師長也覺得舒適輕鬆。

教育局副局長黃盟惠昨也到高雄中學考場巡視，在不打擾考生考試的原則下，於休息時間到各國中所設考生服務區為考生加油並感謝家長及老師陪考的辛勞。

(中時)