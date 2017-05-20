禽流感效應 端午節立蛋家長不用心驚驚

頑皮世界野生動物園每年端午連假都會推出立鴕鳥蛋活動，今年雖禽流感頻傳，但活動照常舉行，不受影響。（本報資料照片）

下營白鵝生態教育農場首次在端午節舉辦鵝蛋彩繪活動，當天限量招待25組親子家庭一起同樂，讓大小朋友有個不同的端午節。（下營白鵝生態教育農場提供）

端午佳節即將來臨，每年除吃肉粽、划龍舟等，孩童最喜歡的莫過於正午的立蛋活動，但今年初不斷爆發禽流感，讓不少家長人心惶惶，不過，下營白鵝生態農場、頑皮世界野生動物園等，依舊舉辦相關活動，邀請民眾放心玩。

民間習俗傳說在端午節正午時分，因地球引力的關係，可使雞蛋容易立起來，因此立蛋是每個孩童端午節最期待的活動之一，但今年因年初禽流感疫情不斷爆發，加上日前又有毒雞蛋事件，讓不少家長有些擔憂。

農業局畜產科長周志勳表示，禽流感病毒不會藉由雞蛋蛋殼的途徑傳染給人類，目前也沒有食用雞蛋、接觸雞蛋感染禽流感的人類案例，因此，民眾還是可以放心體驗立蛋活動，只要立蛋後勤洗手即可。下營區白鵝生態農場將在端午節舉辦彩繪活動，歡迎親子一同前往體驗。

下營白鵝生態農場表示，雖然禽流感多少有受到一些影響，近期團客數量較少，但假日還是有不少親子家庭前往觀光。今年首度舉辦端午節活動，除邀請大小朋友彩繪鵝蛋外，還有尋彩蛋拿獎品活動，不過鵝蛋數量有限，僅提供25組親子家庭報名。

另外，頑皮世界野生動物園是立鴕鳥蛋活動的始祖，舉辦立蛋已有7年歷史，每年都吸引不少大小朋友報名參加，去年挑戰者僅花7秒就成功立蛋，今年端午連假依舊每天都有立鴕鳥蛋活動，歡迎民眾前來打破紀錄。

(中時)