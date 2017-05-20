黨主席選舉開票慢 吳辦人員赴黨中央觀看

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前副總統吳敦義競選團隊總召集人曾永權（右起）、前立委李慶華前來黨中央開票中心關切開票情形。（陳怡誠攝）

國民黨主席選舉開票，截至六點半為止，黨中央僅完成海外、連江縣、澎湖縣與嘉義市。吳敦義競選辦公室總召集人曾永權等人，突然現身進入開票中心，觀看開票結果。

(中時)