大專生當兒童關懷員 陪弱勢兒少成長

嘉義家扶中心20日舉辦「兒童關懷員在職訓練」，提升大專生關懷員的正向能力。（呂妍庭翻攝）

嘉義家扶中心自2015年起招募並培訓兒童關懷員，目前有18名大專生持續提供16戶18名經濟弱勢兒童少年關懷服務，至4月底已服務264小時，成果豐碩，今20日在朴子服務處舉辦的「兒童關懷員在職訓練」，提升大專生關懷員的正向能力。

嘉義家扶目前協助嘉義地區共1102戶，2033名經濟弱勢兒童少年，在服務的過程中，發現單親、新移民、原住民、身心障礙、隔代教養等類型的家庭，生活條件、照顧及教育資源相對匱乏，尤其是居住在沿海或山區偏鄉的兒童少年，更是因資源不足及社會參與機會較少，有學習落後及自我概念低落的現象。

有鑑於此，嘉義家扶推動兒童關懷夥伴服務方案，招募「兒童關懷員」進入家庭，提供兒童少年一對一的課業輔導及關懷陪伴，藉由傾聽心聲及正向支持，增強兒童少年學習自信及自我概念。

郭同學從今年1月起擔任兒童關懷員，分享服務歷程及感受時表示，她所陪伴的小美就讀國小6年級，課業表現屬班上中後段，因學業低成就顯得較為自卑，且同儕互動關係不佳。描述初次到訪，郭同學說小美怯生生的完全不跟她直視，透過小遊戲才慢慢卸下心防，目前小美的學習狀況已逐漸改善，雖然成績仍未能立即突飛猛進，但郭同學觀察到小美的笑容變多了，也能確實完成每天的作業，更樂於和郭同學分享學校生活，讓她感到相當欣慰，認為服務是相當有意義的事。

嘉義家扶中心主任沈明彥表示，經濟弱勢的兒童少年在成長過程中，在外顯行為或是心理層面，不免有所匱乏，尤其居住在偏鄉地區的兒少，往往僅限於義務教育的學習，若有一個能到宅提供穩定陪伴及正向學習的典範，以大哥哥、大姊姊的角色，貼近孩子們的生活，傾聽他們的心聲，讓他們感受到溫暖與關懷，對孩子身心發展有正向幫助。

(中時)