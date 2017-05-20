2017520結婚潮　同性伴侶註記互許未來

新營戶政事務所今為13對新人辦理結婚登記，並將辦公區布置成充滿幸福及溫馨的感覺，祝福每對新人永遠幸福美滿。（萬于甄攝）

適逢520，吸引不少情侶決定在這特別的日子互訂終身，新營戶政事務所昨就有13對新人登記。（萬于甄攝）

新營戶政事務所今日幫13對新人辦理結婚登記，其中一對是女性同性伴侶，兩人選在520互許終身，也是給對方一個承諾。（萬于甄攝）

2017520象徵「愛你一起我愛你」，不少新人選擇在這天登記結婚，台南新營戶政事務所今日共受理13對結婚登記，其中有一對是女性同性伴侶註記，也是新營戶政事務所第5對註記的同性伴侶，兩人選在520登記，是為給對方更多的保障，也希望社會有一天能以正常的眼光看待。

28歲的陳湘霖與30歲的林慧瑄兩人在一起2年多，當初是在澳洲打工度假時所相識，提起相識的過程，陳湘霖說，當時還有另一位男生競爭者也在追林慧瑄，一度讓她相當緊張。林慧瑄最後選擇陳湘霖是因為她待人真誠，像家人一般的照顧，讓她感到很放心。

陳湘霖表示，雙方家長一開始都無法接受兩個女生說要在一起，藉由不斷的溝通才慢慢接受，而有一天自己的媽媽走進房告訴她，「不管你選擇男的女的，只要你幸福快樂，我都祝福你」，這番話讓她相當感動，也感謝媽媽的接納。

陳湘霖與林慧瑄現都在南科同一家電子公司工作，選在2017520辦理同性伴侶註記，除為給雙方更多保障，也希望社會能以正常人看待她們。

陳湘霖說，在戶政事務所等待時，深怕其他新人會有異樣的眼光，所幸新營戶政所人員都相當友善及開放，也讓她們感到溫馨及高興。

(中時)