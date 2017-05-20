國中會考國文考科 考生反應兩極

國中教育會考20日登場，台南考區考生約1萬8702位應試，共17處考場，20日下午為國文科、寫作測驗考科，國文科題目考生反應兩極，有些考生覺得簡單，有些則認為今年題目偏難。

台南新東國中考生陳柄睿表示，今年國文考題以理解題型較多，小短文、白話文及文言文也不少，但他認為整體來說還算好寫；新東國中考生洪渝棓也說，題目還算簡單，許多理解題是需要了解其文字隱含的意義，才能作答，現代文學則有龍應台的文章出現在題目中。

南光中學考生曾鈺庭表示，國文科相較上午的考科比較困難一些，題目類型多以文言文、文意理解類的為主，字音字形、語病及書信題目則都是基本題型，閱讀題組則是有2題文言文。

(中時)