中華隊史上首度奪男女跨欄雙金 背後教練是堂兄弟

盧浩華奪得第二屆亞青少田徑賽男子110公尺跨欄金牌，和國內跨欄大師、他的指導教練林清光合影。(林清光教練提供)

中華隊20日在第二屆亞青少田徑賽首日就勇奪兩金，創下史上在國際賽首日包辦男子110公尺跨欄與女子100公尺跨欄雙金的紀錄，而兩位選手盧浩華和林庭瑋的指導教練是堂兄弟，兩人雖然分隔兩地，但卻攜手合作寫下光榮歷史。

中華隊在第二屆亞青少田徑賽首日勇奪男女跨欄雙金，創下歷史紀錄，而寫下這項紀錄的兩位選手盧浩華(右二)與林庭瑋(左二)的教練林清光(右一)、朱明芳(左一)是表兄弟，兩人攜手合作共譜佳話。(朱明芳教練提供)

盧浩華的恩師是國內欄架大師林清光教練，即便已是滿頭白髮，年過60歲，男子100公尺全國紀錄保持人楊俊瀚、男子110公尺跨欄全國紀錄保持人楊尉廷、女子100公尺跨欄好手謝喜恩等人都是他的得意門生。

林大師的徒子徒孫遍及全國，欄架項目的指導功力在國內首屈一指，盧浩華在他的傳授下短短兩年內成績突飛猛進，已有師兄楊尉廷的影子。

為中華隊在第二屆亞青少田徑錦標賽拿到首金的林庭瑋，她就讀台北市大同高中國中部三年級，在朱明芳教練(中間黑色外套)的指導下跑出絕佳成績。(邱為榮教練提供)

至於林庭瑋的啟蒙教練朱明芳，是林清光大師的堂弟，兩人相差10歲，朱明芳打趣表示，「我在當選手的時候，堂哥就已經是教練了，當年要準備念高中，堂哥要我去念花蓮農工接受他的指導，但後來我去念私校，被他罵好好久，」

想起當年的往事，朱明芳笑開懷的說，「其實當時我專攻100公尺和200公尺項目，堂哥根本無法指導我，但我就是不想去他那邊學習，避免被別人說閒話。」

朱明芳說，「最近堂哥將他的拿手絕技傳授給我，讓我的功力倍增了好幾倍，庭瑋也才能在今年連拿全中運和亞青少金牌，所以要感謝堂哥，中華隊今日的雙金，功勞都要歸於林清光大師。」

(中時電子報)