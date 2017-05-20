國中會考寫作測驗 考生認為難下筆

國中教育會考20日最後一科寫作測驗下午4點40分左右結束，今年寫作測驗題目為「在這樣的傳統習俗裡，我看見……」測驗考生在眾多的民間習俗中，是否有觀察到其他不同的意涵，考生認為今年題目有一定的難度，也是較少見的類型。

台南南光中學考生呂建廷表示，他用親身經歷作答，從他在姊姊的婚禮中，看見父母要為出嫁的女兒潑水的傳統習俗，看見父母對子女傳達的愛。呂建廷說，以往寫作測業題型多為個人情感，今年則從社會層面出發，他認為有些難下筆。

新東國中考生劉庭妤對寫作測驗題目感到不難寫，她說，只要找到方向，就能寫的順手。劉庭妤以傳統廟宇拜拜習俗使用的線香，帶出線香對空氣環境的影響，進而闡述空汙等問題。

(中時)