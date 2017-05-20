台灣健保有多好？ 外籍教師大讚：真的打敗美國

一名外籍女教師投書至《哈芬登郵報》，大讚台灣健保。(圖/中時資料照，郭吉銓攝)

台灣的健保制度一直以來備受國外推崇，《CNN》就曾撰文將台灣健保列為台灣比其他國家更好的10件事之一。而日前一名在台北教英文2年、即將返回美國的外籍女教師，就投書至《哈芬登郵報》（Huffington Post），分享自己過去分別接觸台灣和美國健保制度的經驗，認為在這件事上，台灣真的打敗美國。

曾在台北擔任英文教師的芙萊穆（Marjorie Freimuth），日前投書至《哈芬登郵報》，談論有關台美醫療制度的比較。芙萊穆於文章中表示，自己並非醫生、政治家或是保險經紀人，因此不會深入探討當前健保制度面上的細節，純粹只是基於個人的經驗來分享。

首先，芙萊穆憶起過去在美國麻薩諸塞州念大學時，儘管學校有將學生納至健保計畫中，但當自己實際走過急診室一遭後，看診費用仍要花超過500美元（約新台幣1萬5千元），然而這費用相較美國其他醫院的收費，還算是便宜的。

來到台灣後，芙萊穆以外籍教師的身分參加台灣健保制度，她說自己的月薪稅後約為6萬元，每個月僅要900元的健保費，以其經驗來說，看診一次大概在450元以內，顯然相較美國便宜許多；不過，她說比較可惜的是，避孕藥非健保給付，她需自費大概240元來購買藥片。

芙萊穆進一步指出，當然台灣健保制度並非完美，因為費用太便宜的關係，讓人稍微出現不舒服的狀況就馬上就醫，進而壓縮到醫生看診時間，讓其無法享受到更仔細的醫療照顧與檢查；不過，她也強調，台灣人不需在花錢看醫生與付房租之間做抉擇，且醫療質量相當高。

最後，芙萊穆直言，美國目前在健保制度上陷入混亂，醫療與保險制度形成對立，這相當荒謬。她認為美國遠落後於世界各地，需努力追趕，而就健保制度來看，台灣真的打敗我們。

(中時電子報)