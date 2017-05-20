國民黨主席選舉　桃園市投票率54.04％

國民黨員20日參加黨主席及黨代表投票。（甘嘉雯翻攝）

桃園市議會議長邱奕勝（中）20日也參加國民黨主席投票。（甘嘉雯翻攝）

國民黨主席、全國黨代表選舉20日登場，桃園市黨部表示，黨主席部分，具黨權人數3萬4418人，投票人數1萬8600人，投票率54.04％，吳敦義8716票，贏過其次的郝龍斌，郝獲4067票及現任黨主席洪秀柱獲3999票，詹啟賢在桃園開出票數458票，韓國瑜得998票，潘維剛132票。

桃園市黨部投開票所，可看到許多拿著拐杖、坐者輪椅的資深老黨員出席投票，整天下來投票秩序良好。

(中時)