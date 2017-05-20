管媽新書《爸爸的吉他─管碧玲的初衷》衝上排行榜

民進黨立委管碧玲出書《爸爸的吉他─管碧玲的初衷》，細說從政初衷，立即受到矚目，在臉書公布已經登上博客來排行榜第3名。

這本書特邀前總統李登輝作序，序中指出，管碧玲立法委員這本著作，與一般政治人物出版品有別；她用相當多的篇幅辯證「我到底是誰？」以及品格與價值的思辨、探索。

對從小成長於傳統台灣家庭，品學兼優，考試常名列前茅，黨國教育環境下的好孩子、好學生來說，自是國民黨亟欲招募的理想對象。

管委員在17歲時，高中二年級加入國民黨。更在蔣中正前總統過世當下，悲憤地前往弔唁，瞻仰遺容。然上大學後，一方面受到許陽明先生啟蒙，同時亦漸漸地發現，儘管國民黨當時創造了許許多多的論述，來辯護為何無法實施與歐美國家一樣的民主與自由，但都無法掩飾長期一黨專政的事實。

1990年3月爆發野百合學運時，夫婦倆抱著兩個女兒，下班後即前往參加靜坐甚至過夜。夫婿許陽明先生時任首都早報副社長，利用社內印刷設備，協助廣場學生印製海報文宣。當時登輝是學生所批判的對象，但我認為這些學生、群眾是有愛國心、有熱情跟理想的年輕人。經與53位學生代表對話，詳細聽完他們的主張，並答應學生的訴求後，加速台灣民主化工作。

欣聞管委員《爸爸的吉他》出版，細說從政初衷，詳述願景藍圖。登輝於此勉勵她，把政治當作是一生的志業，用熱情、責任感、判斷力為人民服務，成為一個稱職的高雄管家新典範！

(中時)