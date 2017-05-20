環泰進口低價麥芽糊精詐欺起訴 並沒入不法所得

桃園市蘆竹區的「環泰公司」涉嫌從2010年起從大陸進口低價麥芽糊精，並將外包裝拆封更換為自家包裝，賣給下游多家食品大廠，桃園地檢署2014年偵結起訴董事長康國鋒等5人，桃園地院法官審結，依詐欺罪判處董事長康國鋒有期徒刑5年10月、營業副總吳串根5年2個月、營業經理楊柏春4年6個月、營業課長鄭江任4年6個月，總經理康智量無罪，不法所得4158萬3849元沒入。

環泰公司在判決後發表聲明指出，董事長康國鋒喪失董事資格，營業副總吳串根喪失經理人資格，判決沒入的不法所得將於今年第二季財報提撥估列，估計對今年度每股盈餘造成減損約0.26元，公司表示，將再收到判決書後，研議上訴事宜。

(中時)