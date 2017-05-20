愛情長跑8年 「小三專業戶」文汶12月出嫁當吳太
被喻為本土劇「小三專業戶」的女星文汶，與吳皓昇愛情長跑8年多，去年獲男友驚喜求婚，近日終於決定好結婚日期，確定在12月舉辦婚禮，經媒體披露後，文汶也在臉書開心寫下：「告別單身，就此幸福美滿。」粉絲也樂得為小倆口獻上祝福。
「妳願意當永遠的吳太太嗎？」吳皓昇去年選在101大樓驚喜向女友求婚，當時曾透露，因為兩人還在拍《春花望露》的關係，婚禮不會這麼快舉行，最有可能會先登記結婚。然而據《聯合報》報導，文汶前陣子與男友找算命師看命盤，終於訂好12月婚期，決定自己嫁出去。
文汶也坦言，因為自己屬猴，原本計畫在去年生個猴寶寶，未料錯過時機拖到今年，現在僅確定會在12月結婚，至於切確日期，還要看宴客地點才能決定。
(中時電子報)
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