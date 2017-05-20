國民黨主席選舉 吳敦義在嘉義市拿下最高票

國民黨第20屆黨主席及黨代表投票20日登場，嘉市投票所設於輔仁中學，雖然一整天飄著細雨，但人潮仍不斷湧進，支持者投票踴躍，今開票結果為吳敦義以1910票拿下最高票，洪秀柱則拿下1078票位居第二。

國民黨嘉市黨部表示，嘉市黨部共7342張選票，黃國嘉黨部1063票，投票數為4894張，投票率為5成8，開票結果依各候選人依號次得票數分別為洪秀柱獲得1078票、韓國瑜獲得267票、潘維剛獲得63票、郝龍斌獲得817票、詹啟賢獲得675票、吳敦義獲得1910票。

(中時)