周思齊挨陳育軒球吻 獅象險上演全武行

周思齊不滿獅隊投手陳育軒連投危險球挨K，險引發獅象全武行。(資料照 陳怡誠攝)

中信兄弟「周董」周思齊，今連閃過統一獅投手陳育軒二記近身球後，終躲不過第3次挨觸身球，氣的上前欲找陳育軒理論，引起兩隊衝至場內，險上演全武行。

6局下，獅隊第2任投手陳育軒對周思齊不斷投出「危險球」，周思齊第1次閃過差點K中身體的近身球，第2次再巧妙躲過從頭頂後方飛過的壞球，此時周思齊已經露出不爽表情，不料第3次陳育軒再投出朝身體投來的危險球，直接K中周思齊身體右側肋骨，周思齊火大走向投手丘欲向陳育軒理論，結果引起兩隊球員衝至場內對峙，還好經主審與雙方教練阻止，才未引發肢體衝突。

主審6局下對2隊各予以警告一次，但火藥味仍然十足，中信7局上出場的第2任投手洪宸宇對蘇智傑投出觸身球，主審被防2隊再起衝突，便將洪宸宇「請」下場，改由彭識穎接手。

(中時電子報)