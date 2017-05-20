超蝦！國中會考考生丟紙團玩唇語 監考老師在睡覺
太扯了！國中會考有人丟紙團、玩唇語嘻笑，影響別人作答，監考老師沒處理。彰化高中考場，昨天下午國文科測驗，有考生投訴竟有人不當一回事玩起來，事後學校向主辦反映，卻態度消極，要求填寫申訴案件申請表格再說。
昨天國中會考登場，考生大致秩序良好，但彰化區的一間考場，42位考生，由兩校學生坐位間排，但某校體育班考生，已經取得直升的資格，竟不當一回事，考到一半玩起來。
受影響考生說，國文科測驗進行約20分鐘，突然有人從筆盒抽出紙，揉成紙團互丟，靠牆學生還側身，和坐在後頭同學玩起唇語，彼此嘻笑。
抬頭一看原來前頭的監考老師在睡覺，後面的監考老師只是看窗外，惡作劇考生還玩了好一回兒才收斂。
受影響考生向導師和校長報告，學校向試務中心反應，得到回覆是學生玩鬧是在一開始說明的時候，但考生說太扯了，不是這樣。家長不滿投訴，整起事件還在調查中。
(中時)
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