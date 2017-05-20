扁餐會後現身板橋是否違規 中監：查證釐清中

前總統陳水扁出席凱達格蘭基金會募款餐會一波數折，餐會挑戰台中監獄提出的5不但書，還傳出會後現身板橋未直接返高雄住居地。台中監獄今天表示，中監目前正在比對認定參與餐會過程是否違規，至於現身板橋一事，須了解是否為活動的一部份或連結，將再向當事人查證釐清。

台中監獄同意陳水扁19日晚間參加凱達格蘭基金會募款餐會，在活動鄰近適當處所與朋友見面，但提出不進入會場，不上台、不演講、不談及政治及不接受媒體採訪等「5不」但書。陳水扁在餐會中不但透過事先錄影畫面致辭5分鐘，還進入會場用餐。

台中監獄副典獄長林順斌今天表示，相關人員加班將活動狀況資料進行後續整理，針對規定範圍逐一進行比對認定，因為環結很多，且環環相扣，尚未有初步的認定結果，且無法評估需要多少時間完成。

至於媒體披露陳水扁在餐會後，現身板橋，未直接返回住居地高雄，引發質疑是否外宿或涉及違規。林順斌指出，中監將進一步了解行程是否為募款餐會活動的一部份或連結，並請當事人進行說明釐清。

而保外就醫者離開住居地是否要向監獄報告，林順斌說，要看事實情狀及法律規定，且中監只是針對當事人所申請參加募款活動是否符合相關規定，平日不可能、也沒有義務追蹤當事人到哪裡。

(中時)