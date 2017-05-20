王柏融300安出爐 打破胡金龍最快紀錄

王柏融今面對富邦悍將，擊出生涯300安。(中央社資料照)

Lamigo桃猿王柏融，今賽前生涯安打數以來到297支，面對富邦悍將，前7局王柏融4打數敲出3支安打，達成生涯300安里程碑，僅用183場完成紀錄，成為中職最快300安打者。

王柏融今面對富邦悍將前4打席，除了首打席未敲安，隨後3個打席都擊出安打，7局下半面對郭勝安，擊出中外野安打，以183場比賽、744打數擊出300安，打破胡金龍216場300安的中職最快紀錄。

(中時電子報)