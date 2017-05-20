華南金少棒 東、竹縣周日爭冠

台東縣投手許家勤主投5.1局奪勝投，率隊晉冠軍戰。(圖：大會提供)

華南金控全國少棒賽今(20日)進行4強賽，台東縣靠著許家勤5.1局好投，以4比2宜蘭縣；新竹縣經與新北市激戰，終以3比2獲勝。台東縣與新竹縣明(21日)進行冠軍戰。

21日12時由宜蘭縣及新北市進行季軍戰，14時30分台東縣與新竹縣進行冠軍戰。這兩場比賽緯來及愛爾達都將有電視及網路轉播。

(中時電子報)