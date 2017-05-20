「五月天」阿信堂哥又販毒 警逮3嫌

阿信的堂哥陳文宗，因涉嫌販毒多次遭警方逮捕。（張企群攝）

警方查獲40多公克的海洛因毒品。（陳鴻偉翻攝）

「五月天」主唱阿信的堂哥陳文宗，早年為北投台聯幫的大哥，16年前遭槍擊導致半身不遂，此後多次販毒被逮，萬華警方日前獲報，陳仍在溫泉路一帶買賣毒品，前往查緝陳在內的3嫌，起獲40多公克海洛因，再度逮捕這名坐著輪椅的昔日大哥。

「阿信」陳信宏家族中，有不少親戚都具有兄弟背景，他46歲的堂哥陳文宗曾是台聯幫大哥，2001年5月，該幫與北聯幫介入北投光纖電纜利益，陳文宗到已故市議員陳進棋的服務處談判，後來破局發生槍戰，陳當時腰椎中彈，從此半身不遂，只能靠輪椅代步。

據了解，陳文宗重傷是為幫務出面，因此雖然行動不便，仍獲得各路大哥的尊重，在北投地區極有輩份，當地道上有狀況需協調時，常都有人找陳出面解決。

陳文宗後來以販毒為業，多次遭到警方逮捕，但因不良於行難以照護，常常獲判交保，陳近年行事日趨低調，無論向上游買貨或跟下游交毒 都不再親自出面，而是轉叫手下處理。

萬華警方經連月追查，日前前往北投溫泉路某巷，先逮捕陳51歲的手下陳天宗，在他身上起獲3公克海洛因，隨後又在附近，逮捕前來交貨的毒販鄭健榮，並在他的帽子裡，查獲總重37公克的海洛因，市價約10萬元，隨後再前往附近陳的住處將他逮捕。

陳文宗警訊時，辯稱自己只有吸食，販毒是陳天宗所為，但因其他毒蟲指證是向陳文宗叫貨，因此偵訊後，依販毒罪將3人全數法辦。

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(中時)