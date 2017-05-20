「隊友當偶像」 「雷神」最尬意梅西、西羅

熱血足球小小兵隊的「Thor」(雷神)。(林宋以情攝)

去年7月才開始踢球，熱血足球小小兵隊的「Thor」(雷神)，從不會踢球到自己會請爸爸上Youtube找阿根廷國家隊球星梅西（Lionel Messi）和足球金童葡萄牙C.羅納多(Cristiano Ronaldo)的影片，還被隊友視為偶像。

熱血足球小小兵隊一周兩次練習，半年內已經比了4場比賽，雖然球員都只有4到5歲，但賽前戰術演練一點都不馬虎，比賽經驗豐富。

熱血足球小小兵隊。(林宋以情攝)

熱血足球小小兵隊。(林宋以情攝)

一看到足球就迫不及待上去踢，「Thor」接受訪問沒3分鐘，看到隊友在旁邊練習又一個箭步跟上，可見他多愛踢球，不過接觸足球完全是無心插柳，如今還成為隊友的學習對象，「Thor」的隊友兼哥兒們David被問到偶像是誰，毫不猶豫手指「Thor」說，「就是他！」

「Thor」的母親笑說，原本只是想讓小孩學運動，結果一踢就愛上，不僅結交很多好朋友，賽前還會跟隊友自主練習，也會上網找影片來看，看得見的成長首要就是身高，踢球後一年長10公分，在母親眼中，「Thor」的心智也成長不少，「因為踢球，他的榮譽感、學習力都增加，也會主動要求複習功課或是練球。」

教練彭俊祥強調，幼兒足球勝負放一邊，「訓練小朋友越挫越勇、面對挫折的能力。他們也因此成為好朋友，放假還會約出去玩、野餐。」

(中時電子報)