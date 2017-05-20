趙天麟公益完跑 捐6萬給六龜育幼院
立委趙天麟的大高雄公益完跑，20日在細雨裡，從桃源跑到六龜，路線全長10.8K，測得完跑者心跳指數2萬多，趙將之轉換成金額再加碼3倍湊足6萬元，捐給六龜育幼院做為公益基金。
雖然是陰雨綿綿的天氣，依然抵擋不住趙天麟及跑友們的熱情，起點從桃源雅你綜合運動場出發，沿途經過南橫公路三段→(補給站塔拉拉魯芙橋)→興中巷→中正路→寶來國中(終點)，全長10.8 K，跑友們踏著輕快的步伐澆著細雨上路顯得輕鬆自如，拜訪觀光高雄東九區必經之地─桃源、六龜區山城風華。
抵達終點時，孕育知名口足畫家楊恩典、天籟歌手梁文音的六龜育幼院，特別邀請被譽為「發自心靈的天籟」美聲─六龜育幼院合唱團，獻唱最美好的聲音。
趙天麟與跑友們一起傳達對創立超過半世紀六龜育幼院的由衷敬意與感佩，趙天麟期待南橫公路未來全線暢通後，再一起重溫山城公益完跑的美好時光，他同時宣告下一場路跑將於六6月10日在鹽埕區舉行，歡迎共襄盛舉。
(中時)
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