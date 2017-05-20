台領隊法國遭搶 中市府與旅行社保持連繫適時協助
台中真善美國際旅行社領隊李政翰於法國時間18號遭歹徒搶劫，台中市政府觀光旅遊局表示，經查領隊已報案，團員全員平安，後續行程未受影響，將與交通部觀光局與旅行社保持密切連繫，並提供協助；並呼籲民眾出國旅遊避免隨身攜帶太多現金，或是將現金分別放存放在不同皮包，以分散風險。
觀旅局表示，經向交通部觀光局查證，當天早上8時，台中真善美國際旅行社法國瑞士11天團，正要從法國巴黎前往里昂，領隊李政翰在飯店門口遭歹徒搶奪現金，當下立即報案，而旅行團團員財物並無損失，全員平安，旅客當日行程只延誤1小時，後續行程未受影響，預計將於26日返回台灣。
觀旅局強調，市府與交通部觀光局將密切與旅行社保持連繫，如有需求一定全力協助，同時也提醒民眾，出國旅遊時避免隨身攜帶太多現金，或是將現金分別放存放在不同皮包，以分散風險。
(中時)
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