中彰投苗四縣市聯合舉辦未婚聯誼 120人踴躍參與
「千里姻緣一線牽！」中彰投苗四縣市政府20日在東勢林場聯合舉辦「愛戀520•良緣伴我行」未婚聯誼活動，共有120位設籍或就學就業於中彰投苗的未婚民眾報名參加；台中市副市長林依瑩為參加的單身男女送上祝福，期待參與者不僅能交到朋友，甚至進一步順利找到理想終生伴侶。
中彰投苗四縣市政府聯合舉辦的「愛戀520•良緣伴我行」未婚聯誼活動！台中市副市長林依瑩、南投縣政府秘書長洪瑞智、彰化縣民政處副處長邱錦模及苗栗縣政府民政處副處長林國竹與會出席，為參加活動的單身男女送上祝福。
林依瑩以自身經驗與現場未婚男女分享！她表示，雖然自己比較晚婚，但是走入家庭後，享受到與孩子相處、成長的喜悅與樂趣；日前也帶兩對新人參加日本長野駒根市的純白婚禮，被雪地婚禮現場的氣氛所感動。
台中市政府民政局長蔡世寅說，未婚聯誼活動之前都是台中市自己舉辦，這次首次聯合彰投苗三縣市擴大舉辦，讓參加的年輕朋友能與來自中台灣不同地方的人一起交朋友，分享平日的生活經驗；如幸運找到人生的伴侶，未來市府也有「托育一條龍」社福政策，分擔家庭負擔。
蔡世寅表示，這次四縣市未婚聯誼活動地點選在擁有大自然氣息的東勢林場舉辦，希望透過走入愛戀森林、花間尋寶等創意活動；讓參加者以輕鬆、愉快心情增加互動，拉近彼此距離，進一步找到理想的伴侶。
(中時)
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