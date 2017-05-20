各地捷報 吳敦義得票過半 篤定當選新任國民黨主席

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國民黨主席選舉，吳敦義幾乎篤定當選；圖為吳敦義今早前往強恕高中投票所投票。（陳君瑋攝）

（20：51更新）國民黨主席選舉持續開票中，吳敦義陣營得票一路領先、一枝獨秀。本次選舉投票率52.17%，約莫在8時許，競選總部統計得票數已經超過14萬票、首輪就過半，因此幾乎篤定當選。不過，正式得票結果尚待國民黨中央黨部對外公布。

(中時電子報)