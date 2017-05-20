幼幼客語認證今登場 中市客委會推動學習體系銜接

台中市政府客委會主委劉宏基，親自前往關心幼童「客語闖通關」情形！（陳世宗攝）

為推動客語向下扎根，台中市政府客家事務委員會從104年起設置客語示範幼兒園，結合薪傳師資及幼教專業老師推動「沉浸式教學」，將客語教學融入幼教課程中，並舉辦客語能力數位化初級認證。今年度認證今(20)、明兩日在中市7處幼兒園舉行，客委會表示，未來也盼讓客語學習體系從附幼銜接國小，深化幼童對本土語言的學習。

「106年度客語能力數位化初級認證」今日在台中市私立艾迪生幼兒園、市立大里幼兒園、東勢幼兒園及石岡幼兒園梅子分班舉行，市府客委會主委劉宏基也前往關心幼童「客語闖通關」情形；明日認證則將於大元國小附設幼兒園、新社幼兒園及私立一心園幼兒園登場。

客委會表示，為促進地方客語發展，市府向中央客委會提出「106年至107年度二年期客家整體發展計畫」，並從104年起設置客語示範幼兒園，結合薪傳師資及幼教專業老師推動「沉浸式教學」，將客語教學融入幼教課程中，盼達成幼兒潛移默化中客語學習成效。

劉宏基指出，幼幼客語闖通關今年是第6年辦理，中市報名總人數604人，與去年報名455人相比，成長33%，顯見市府推動客語示範幼兒園具初步成效；目前中市客語示範幼兒園已有6園、共19班進行沈浸式客語教學，未來將持續推動客語向下扎根，盼除進入國小附幼系統之外，更希望與國小本土語言課程連結，延續幼童學習銜接。

(中時)