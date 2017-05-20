「志工首都，花現台中」志願服務宣導 林佳龍號召2萬志工參與花博

「志工首都，花現台中」志願服務宣導，市長林佳龍號召2萬志工參與花博！（陳世宗攝）

台中市政府社會局20日在麗寶樂園舉辦「志工首都，花現台中」宣導活動，以園遊會方式集結40個攤位展現社區及志願服務小隊特色。市長林佳龍表示，目前全市志工近10萬人，感謝他們讓台中處處充滿愛與感動；台中明年舉辦花博，將再號召2萬人參與服務行列，盼市民踴躍參與，也響應台中「志工首都」的願景，扎根在地珍貴的無形資產。

今日活動包括林佳龍、社會局長呂建德、地政局長張志祥、人事處長陳杉根、多位區長等人都共襄盛舉，號召民眾響應志願服務。眾人並與現場志工一起轉動手中的「花飛花舞」，以飛翔的花朵象徵志願服務精神持續翱翔；林市長也巡逛攤位與大家親切互動、合影留念。

林佳龍和現場民眾分享花博識別標誌（logo）及宣傳口號（slogan）意象，其中logo以台灣地形為底，融合綠色樹葉、藍色水流、橘色花朵呈現三展區特色，還有跳躍人形隱藏其中，象徵人與自然的永續共生；slogan「聆聽花開的聲音」則以聆聽二字，呼籲人們敞開心門，用心聆聽土地欲傳達的訊息。

林佳龍說，市府以三步驟推動台中成為志工首都，初期整修台中圖書館精武分館打造「非營利組織（NPO）培力實驗專區」，預計明年1月開始營運；並改建聯勤招待所為非營利組織與志工發展中心，最後則將以光復新村為基地，建設國際非政府組織〈INGO〉中心。市府積極推動多元志工參與，將持續致力邁向志工首都願景，也期待透過花博讓世界看見台灣濃厚人情味。

呂建德表示， 為讓市民看見志願服務多元樣貌，今日宣導活動以園遊會方式，集結40個攤位透過手工藝或文創商品，展現社區及志願服務小隊特色；舞台區則由7組志工團隊輪番上陣表演，例如在地的「台中市后里區聯合社區發展協會」由平均年齡65歲的社區長輩組成太鼓隊，表演擊鼓時氣勢完全不輸年輕人，讓大家見識到長輩滿滿的活力。

(中時)