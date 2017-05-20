全台首款陳澄波主題實境遊戲 將於6月上市
為響應國際博物館協會(ICOM)今年所定國際博物館日的「博物館與爭議性歷史：在博物館敘述難以言說的故事」，嘉義市政府文化局推出以台灣畫家陳澄波作為主題的實境遊戲「忘憂旅社」，以跟隨陳澄波的足跡認識美麗的嘉義市，進一步帶出二二八事件的多元討論。
嘉義市政府文化局表示，由「忘憂旅社」的虛構遊戲出發，從偵查一則神秘詭譎的都市旅社傳說開始，過程將逐步解開謎團，最終發現謠言背後蘊藏一個更撼動人心的故事。讓參與遊戲的民眾成為這趟追尋真相旅程的主角，透過組隊的合作參與及對話討論，與夥伴們一同享受遊戲過程解謎的樂趣，創造屬於旅行嘉義的獨特回憶。
嘉義市政府文化局表示，「忘憂旅社」遊戲盒預計於6月正式上市，5月25日開放早鳥預購，只要在 6月30日前訂購者即可享有66折的特別優惠。
(中時)
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