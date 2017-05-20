獅鄭鎧文7上敲安 生涯「百安」達陣
統一獅鄭鎧文今（20日）對中信兄弟之戰，於7局上擊出2分打點二壘安打，於生涯第127場出賽，達成「百安」里程碑。
鄭鎧文在2015年選秀被統一獅選中，但在2016年3月20日才首度在1軍出賽，去年出賽109場，打出87支安打。
今年開季打擊狀況很好，到4月7日為止9場出賽打出7支安打，累積94支安打，卻因觸身球受傷下2軍，直到5月6日上1軍，當天就有2支安打，5月12日才有出現1安，5月14日再打出2安，累積生涯99支安打，今代打上場終在7局上擊出生涯「百安」。
他目前累計96打點，距離生涯100打點也很接近。
(中時電子報)
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