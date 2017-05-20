國民黨主席選舉 吳敦義家鄉草屯鎮得77％選票
國民黨主席候選人吳敦義出生地在南投縣草屯鎮，鄉親國民黨員很給面子，投票率高達70.1％，而他獲得938票，囊括77.7％的選票，鎮黨部主委簡景賢說，鄉親有認真為吳敦義拉票、催票，原先就預設投票率達70％，大家共同努力下達標。
吳敦義在競選國民黨主席期間，回南投縣造勢的次數不多，且多在南投市區，並未回故鄉草屯鎮動員，但人不親土親，地方鄉親仍幫忙大力拉票、固票，20日黨部小組長更頻頻電話催投票，期望能達成預定設的7成投票率。
國民黨員包括草屯鎮黃復興黨部，選舉人數是1720人，投票人數為1206名，3票為廢票，投票率達高70.1%，比預設的70%的投票率多出一點，簡景賢說：「總算有達標，可以鬆一口氣了。」。
今日下午4點後進行開票，國民黨草屯鎮黨部開票所聚集許多關心選情的黨員，吳敦義一路遙遙領先，他總共獲得938票，郝龍斌和洪秀柱各為109和105票，韓國瑜和詹啟賢則各得26和25票，潘維剛為0票。
(中時)
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