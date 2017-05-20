自爆放棄豪門飯票 張衛健舊愛「當時我沒準備好」

46歲宣萱自爆一度有機會成為豪門媳婦。（圖／宣萱微博；取自《on.cc東網》）

46歲香港女星宣萱曾與張衛健交往6年，但最後無疾而終，2007年張衛健另娶張茜共組家庭，宣萱則至今未婚，近日宣萱接受專訪，談及感情生活，她透露自己30多歲一度有機會嫁入豪門，但男友要求她放下工作當專職人妻，宣萱便拒絕逃跑了，她回憶說：「當時我沒準備好。」

宣萱最近因電視劇《不懂撒嬌的女人》人氣翻漲，據《on.cc東網》報導，近日她上電台被問到是否願意再和舊愛張衛健同台合作，宣萱大方表示沒問題，並補充十分欣賞張衛健的專業，兩人昔日交往時，宣萱從張衛健身上學到很多，尤其是工作態度，這些養分也使宣萱學會當一個好演員。

宣萱更自曝，她30多歲時一度有望成為豪門媳婦，然而未婚夫要求她「不可以繼續做這一行」，講明要她生小孩當全職人妻、人母，宣萱自認沒準備好便拒絕了，如今仍十分享受單身女郎的生活，開示說不該因為怕被叫「剩女」，為了結婚而結婚，「最重要的是自己要開心」，如果沒遇到對的人就隨便走入婚姻，「就算其他人不叫妳剩女了，自己也不會開心」。

(中時電子報)