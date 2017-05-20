空姐涉毒 華航：若屬實立即開除

（22：00更新）1名華航林姓空服員上午從阿姆斯特丹返台時，在機場遭海關查獲攜帶大麻及K他命，該名空姐隨即被調查局人員帶走，前往桃園市調處接受偵訊。

事發後華航立即發表聲明指出，絕不容許此違法行為，已全力配合檢調調查，如查清屬實依公司規定將立即開除。

林姓空服員偵訊時聲稱不知情，不知道自己的行李裡面竟然有那些東西，但據了解林女之前已遭人檢舉攜毒數次，但均未被查獲，林女訊後已移送至桃園地檢署。

(中時)