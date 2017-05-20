辛然配94狂 7連勝羅馬賽爭冠
才在馬德里網賽女雙封后，詹詠然與「瑞士公主」辛吉絲(Martina Hingis)搭檔勢如破竹，20日羅馬網賽6比3、7比6(7)拍落大會第3種子，前女雙冠軍印度米爾莎／哈薩克雪薇朵娃組合，7連勝之姿挺進羅馬網賽決賽。
「辛然配」3月先在印地安泉賽奪冠，雖然邁阿密網賽止步4強，但5月轉戰馬德里網賽再度捧起兩人聯手第2座、同時是合拍首座紅土賽冠軍。
搭配默契越臻成熟的詹詠然、辛吉絲，羅馬賽維持火燙手感，20日4強賽面對米爾莎／雪薇朵娃，首盤第5局3個破發點全都保住，並在第6局率先破發對手，6比3先聲奪人。
第2盤米爾莎／雪薇朵娃加足力道，從3比1落後急起直追，雙方拚入搶七決勝局，搶七「辛然配」一度陷入0比3落後，但隨後連破帶保連下4分扳平，儘管錯過2個賽末點，8比7關鍵時刻「辛然配」破發對手，7比6(7)驚險帶走勝利，不用夜長夢多。
(中時電子報)
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