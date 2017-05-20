國民黨主席落選者 紛喊家和萬事興

國民黨主席選舉於今（20）日落幕，吳敦義篤定當選，而其他候選人洪秀柱、詹啟賢、韓國瑜、潘維剛、郝龍斌則分別發表感言。（資料照片／姚志平攝）

國民黨主席選舉於今（20）日落幕，吳敦義篤定當選，而其他候選人則分別發表感言。

郝龍斌表示，今天終於順利完成投票，感謝全國各地的黨部同仁、志工朋友，各陣營的監票員，這段時間大家都辛苦了！今天的選舉結果只是國民黨改革的第一里路，選後改革之路，才要開始第二程！國民黨這個家，大家在一起就能興！家和萬事興！

潘維剛表示，衷心感謝黨員給予的支持，呼籲其他參選人，放下競選時的所有激情，安撫各自的支持者，一起支持並幫助新黨主席振興國民黨，惟有所有黨員同志齊心奮鬥，才能重振國民黨，才能喚回白日青天，願天佑中華民國！

韓國瑜則短短發表聲明說：「韓國瑜感謝所有支持者的支持！」

詹啟賢說，「黨員已做出了選擇，我們坦然面對」，感謝大家的支持、協助、批評和指教。他也說，希望團隊夥伴們好好睡上一覺，後會有期。並引述《亂世佳人》中的經典名言：「After all, tomorrow is another day.（畢竟，明天又是新的一天）」

洪秀柱則說，落選者一定支持當選者！並在稍晚表示，她衷心提醒黨員同志，因應目前形勢，必須以清晰理念堅守中心思想，積極進取的路線政策，開創國家與黨的新局面。最後也呼籲全黨黨員團結一致，支持新任黨主席，也祝福新任黨主席帶領國民黨，重回人民信賴與期待的政黨，祝福大家摯愛的黨，也祝福所有黨員，感謝大家，中國國民黨加油！

(中時電子報)