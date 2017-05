國民黨主席落選者 紛喊家和萬事興

國民黨主席選舉於今(20)日落幕,吳敦義篤定當選,而其他候選人洪秀柱、詹啟賢、韓國瑜、潘維剛、郝龍斌則分別發表感言。(資料照片/姚志平攝)

郝龍斌表示,今天終於順利完成投票,感謝全國各地的黨部同仁、志工朋友,各陣營的監票員,這段時間大家都辛苦了!今天的選舉結果只是國民黨改革的第一里路,選後改革之路,才要開始第二程!國民黨這個家,大家在一起就能興!家和萬事興!

潘維剛表示,衷心感謝黨員給予的支持,呼籲其他參選人,放下競選時的所有激情,安撫各自的支持者,一起支持並幫助新黨主席振興國民黨,惟有所有黨員同志齊心奮鬥,才能重振國民黨,才能喚回白日青天,願天佑中華民國!

韓國瑜則短短發表聲明說:「韓國瑜感謝所有支持者的支持!」

詹啟賢說,「黨員已做出了選擇,我們坦然面對」,感謝大家的支持、協助、批評和指教。他也說,希望團隊夥伴們好好睡上一覺,後會有期。並引述《亂世佳人》中的經典名言:「After all, tomorrow is another day.(畢竟,明天又是新的一天)」

洪秀柱則說,落選者一定支持當選者!並在稍晚表示,她衷心提醒黨員同志,因應目前形勢,必須以清晰理念堅守中心思想,積極進取的路線政策,開創國家與黨的新局面。最後也呼籲全黨黨員團結一致,支持新任黨主席,也祝福新任黨主席帶領國民黨,重回人民信賴與期待的政黨,祝福大家摯愛的黨,也祝福所有黨員,感謝大家,中國國民黨加油!

