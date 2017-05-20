國中教育會考首日 台南四科到考率皆達9成9

國中教育會考20日登場，台南市長賴清德到家齊高中考場為考生加油。（台南市教育局提供）

國中教育會考20日先考社會、數學、國文與寫作測驗，台南市長賴清德一早即到家齊高中為考生加油。考試在下午4時40分結束，各科到考率皆達9成9，平均缺考率僅0.37%，共17件考場違規，以提早翻開試題本最多。

台南考區國中教育會考報名人數共1萬8702人，第一天計有17件違規事件，最常見的為提早翻開試題本、提前作答或逾時作答，經制止後停止。其次為電子錶應解除響鈴功能而未解除、第三是攜帶行動電話進入試場而發出響聲。

台南市教育局表示，違規情形與去年會考相較差異不大，整體應試情形良好。依照國中教育會考試務工作的標準作業程序，對於違規事件，先由監試委員就現場情況做認定，經過違規事件考區的試務會討論，再送全國試務會召開違規處理小組會議討論核定。

台南市教育局提醒，21日的英語（聽力）考試，考生不可中途提前離場，必須等到12時30分鐘鈴響，監試委員收卷後，考生方可離開試場。

考試完畢後，各科試題及參考答案將於明日下午由教育部統一公布於教育部全球資訊網、國中教育會考網站及全國試務會（臺南一中）網站。

(中時)