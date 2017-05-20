金黃之戀限定遊程 限量推出檜木車廂森鐵小火車

只在特別節日出現的檜木車廂森鐵小火車，配合27日嘉義市政府交通觀光處推出的「花夜月下金黃之戀限定遊程」，將開放於端午節連續假期啟程。（嘉市政府交觀處提供）

嘉義市政府交通觀光處與林務局嘉義林管處、台鐵森鐵處合作，首次於端午節連續假期27日推出「花夜月下金黃之戀限定遊程」，並限量推出檜木車廂森鐵小火車，以及抽價值近萬元的純金璀璨花季鍊墜、24K金箔花飾等摸彩活動。

交通觀光處科長黃淑雲表示，為吸引遊客，特別與林管處及台鐵森鐵處協調，開放僅只有阿里山櫻花季、鐵路節才會出現的檜木車廂森鐵列車，讓遊客在端午節假期也能體驗，遊客往返於嘉義車站、北門驛、森鐵車庫園區之間，皆由檜木車廂森鐵列車接送；由於一列車只有4節車廂，每節車廂乘載人數為40人，僅只有160位幸運兒可搭乘，因此報名截止以人數額滿為限。

嘉市政府交觀處另也規畫「賞黃金花、摸彩送純金花」的特別節目，民眾只要參加遊程、闖關活動或是在「嘉義行旅」粉絲頁按讚打卡，即可以免費獲得一張摸彩券，最大獎項為價值近萬元的純金璀璨花季鍊墜、24K金箔花飾。

(中時)