台中媽祖國際觀光文化節百年宮廟風華最終場 林佳龍與民同樂
台中市政府文化局主辦「2017台中媽祖國際觀光文化節─百年宮廟風華」系列活動陸續於10座百年宮廟登場，20日晚上最終場將以雙主場形式，7時至9時盛大於梧棲朝元宮及大肚萬興宮同步匯演；分別由明華園戲劇總團及九天民俗技藝團演出，並有43吋液晶電視抽獎，預計吸引超過3,000人參與，市長林佳龍也將前往2座宮廟共襄盛舉，透過藝文活動和民眾一起感受媽祖魅力。
文化局表示，今年「百年宮廟風華」系列活動截至目前已辦理10場，分別是新社九庄媽、台中樂成宮、大甲鎮瀾宮元宵晚會、大庄浩天宮、南屯萬和宮、豐原慈濟宮、北屯南興宮、台中萬春宮、神岡社口萬興宮、大里杙福興宮，參與人數超過2萬5,000人。
最終2場今晚在梧棲朝元宮及大肚萬興宮以雙主場形式同步匯演，梧棲朝元宮將由連續多年邀請的「明華園戲劇總團」，演出《蓬萊大仙》歌仔戲劇碼，並由當家小生孫翠鳳擔綱表演，戲台設置在梧棲老街文化廣場。
大肚萬興宮則以大烏龍二十庄送媽祖遶境為主要盛事，遶境結束後邀請「九天民俗技藝團」在宮廟前廣場帶來陣頭演出，還有齊聚不同民族舞風的「星月寶萊舞團」、由一群年輕人組成的台中市街頭藝人「極端藝術」，以及曾受邀印尼政府跨年晚會演出的「電提教父－黃興真」等，透過多元的音樂、舞蹈、陣頭及雜技魔術，將帶來傳統與現代交融的藝術饗宴。
(中時)
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