韓國瑜論述獲認同 雲林女婿在地得票佳
國民黨主席候選人韓國瑜是雲林女婿，長期貼近基層及農民，在小舅子雲林縣議員李明哲號召議員同仁等力挺下，雲林得票數佳，拿下1476票，僅次於另位候選人吳敦義。李明哲分析係韓要帶領黨前進、且不針對個人批抨的理念，是獲認同的主因。
國民黨在雲林縣的黨主席選舉人數為1萬3229人，經投、開票結果，1號洪秀柱1062票，2號韓國瑜1476票，3號潘維剛95票，4號郝龍斌1390票，5號詹啟賢288票，6號吳敦義4454票，無效票151票，總投票數8916人，投票率67.4%。
韓國瑜除了全縣總得票數高居第二外，在其妻李佳芬的故鄉西螺鎮，也因李明哲強力操盤運作下，勇奪第一名，獲得246票，囊括該區42.2%得票數，吳敦義242票，還小輸韓4票。
李明哲代表姊夫韓國瑜感謝雲林同志的支持，他分析韓之所以在參選時間緊迫的情況下，還可以拿到不錯的票數，主因在於始終不對其他競爭同志進行人身攻擊，所以與各陣營都保持友好關係。
其次，李明哲認為，韓的競選論述，有對現況國政方針、黨政的批抨，也提出舉薦年輕人才等主張，以及要帶領黨轉型、前進等都獲得大多數的黨員認同，甚至打入現在黨領導人的心中，最後所有競爭對手都紛紛起而效之，由此可見，韓在人格、能力及基層農民等關照上，都在黨員的心目中占有一席之地。
(中時)
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