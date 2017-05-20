民進黨：恭賀並期待吳敦義主席 共同推動改革

今天國民黨主席改選結果揭曉，民進黨發言人張志豪表示，黨秘書長洪耀福代表民進黨恭賀並祝福新當選的吳敦義主席，期待吳主席未來能夠為了台灣不分朝野共同推動並完成國家各項重大改革。

張志豪表示，台灣當前有諸多複雜的改革工程正在進行，全國人民都高度期待既競爭又合作的朝野政黨關係。「國家發展沒有藍綠，建設也沒有黨派。」尤其政府當前推動的「前瞻基礎建設」，就是為了加速國家基礎建設的投資與更新，以因應新階段國家發展的升級轉型。而年金改革的工程也更是當前革新的重要事項，希望吳主席能朝向朝野合作，共同促進相關改革的儘早完成，這才是人民所樂見。

(中時)