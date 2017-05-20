挽袖捐血野餐日抽iphone7吸人潮
響應小英之友會520全台串連捐血作愛心活動，縣府今日與雲林小英之友會舉辦「捲袖子野餐日」，結合草地音樂饗宴與特色市集，還提供7支iphone7給捐血者抽，吸引大批民眾挽袖捐輸，親子共享閒適假日。
民眾攜家帶眷在如茵綠草上席地而坐，縣長李進勇吹奏薩克斯風，饗宴親子和熱血民眾，會場也同時展出2017台灣燈會在雲林攝影比賽得獎作品，視、聽覺都享受。
李進勇說，蔡英文總統就職周年，多年的國政沉痾正在排解，社會各界應理性探討，共同深刻檢討反省，展現改革成果，讓國政揚帆起飛，追求正常國家發展的道路。
為鼓勵大家捐血，主辦單位提供了豐富的獎品供捐血者摸彩，包括iphone7、42吋電視、現金、腳踏車、遙控汽車、黑蒜頭、涼風扇、蛋糕毛巾等，果然吸引民眾大排長龍等候捐血，護士們忙得不可開交。
雲林小英之友會幹部前立委尹伶瑛說，由於全國同步捐血活動，所以捐血車不足，雲林只調到一輛，讓很多捐輸的人等了很久，實在很抱歉。
(中時)
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